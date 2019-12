Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è stato intervistato da SportWeek - in edicola domani - per tratteggiare i lineamenti della propria società. Le parole del dirigente appaiono, pur in forma ridotta, all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi: "Da sempre è considerata una squadra tecnica, che vuole proporre un calcio di qualità. Questa società è passione, eleganza, ambizione. Siamo caduti più volte, rialzandoci sempre. Sarà così anche adesso".