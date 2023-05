Intervistato nel prepartita della sfida contro l'Inter, nell'Euroderby di Champions League, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a CBS delle scelte strategiche che il club si troverà a fare nel prossimo futuro confermando, nonostante la semifinale raggiunta, di non essere al livello dei top club.



NON AL LIVELLO - "Non siamo ancora con i top club, anche se siamo in semifinale di Champions League".



SERVONO INVESTIMENTI - "Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere quel livello".