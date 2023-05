. E’ sempre imprudente tirare conclusioni dopo la sola gara di andata, soprattutto se si parla di Champions League, ma, visto che ci ho azzeccato nella presentazione , tanto vale insistere e dire con chiarezza almeno due cose. La prima. Per me, il livello di gioco di Milan-Inter è stato di gran lunga inferiore a quello di Real Madrid-Manchester City. La seconda. Se fra sei giorni il Milan esce, come è logico che sia, visti il dominio e le occasioni dei nerazzurri ieri sera,Certo, c’è il salvacondotto che garantirà la giustizia sportiva, retrocedendo lafuori dalla zona europea e garantendo il ripescaggio, ma se fosse per i punti raccolti sul campo e, anche, per il gioco mostrato,olpe di Maldini e Massara sono evidenti, quelle di Pioli non propriamente minori.Ci sarà modo di tornare presto sull’argomento, così come di parlare dell’Inter finalista di Champions. Mercoledì sapremo contro chi. Caricarla di responsabilità o di illusioni può essere pericoloso. Intanto perché le finali si preparano come se tutto dovesse ripartire da zero. Poi, perché Real e City esprimono un calcio inarrivabile.