Bandiera delda calciatore e oggi responsabile dell’area tecnica del club rossonero,è stato protagonista di una lunga intervista per il podcast Muschio Selvaggio, curato tra gli altri da Fedez. Queste le sue dichiarazioni più importanti, riportate da Milannews.it.Mio papà è stato il primo calciatore del Milan a vincere la Champions nel '63 con una squadra italiana. Sono molto legato al Milan e Milano e all'ambiente rossonero”."Tanto, i miei genitori mi hanno dato tutto quello che ho bagaglio mio, educazione in primis.. Credo sia stato un passo importante di emancipazione staccandomi da questa idee, poi l'ho fatto abituare ad una nuova idea di professionismo. Mio papà giocava la domenica alle tre, lunedì libero e poi ritiro fino alla partita dopo, ed era troppo"."Mi è pesato, e purtroppo anche sui miei figli. Loro hanno avuto dopa pressione, ma a me è pesato. Mi è pesato quando avevo 11, 12, 13 e 14 anni. Avevo un obiettivo e una passione, ma a quell'età pensi a divertirti.E' presto a quell'età lì perché c'è sempre divertimento nel calcio. L'idea del papà che ha un bambino che gioca a calcio e dice "mio figlio è un campione" mette tanta aspettativa e a volte sono anche false. Di quelli che iniziano nelle giovanili del Milan, solo l'1% riesce ad arrivare in alto"."Mio primo gol in Serie A l'ho fatto a 17 anni, a Como. Mi ricordo tantissimi episodi di più della metà partite in cui ho giocato. Non sapevo cosa fare, era il primo gol. Ero un po' stordito per il primo minuto e mezzo. Poi abbiamo anche vinto quella partita, quindi tanta carica e speri di arrivare al risultato finale. Mi ricordo anche che Berlusconi mi regalò un orologio con la dedica. La dedica era molto semplice ma bella"."Mio padre mi ha convocato in Under 21, ma ero già stato convocato con Vialli e Mancini che era andata in semifinale. Ero stato convocato per la semifinale di ritorno e la finale. Il mio percorso era già tracciato, ma non ha evitato commenti. Avevo 18 anni ed era un po' prematuro, ma già da lì ho iniziato a fregarmene"."La mentalità e la disciplina è fondamentale.Ho avuto tantissimi alti e bassi e i tuoi familiari sanno benissimo quali sono le turbolenze che hai nei momenti difficili"."Nel mio caso credo che nell'essere nato nella mia famiglia, di aver giocato nella città in cui sono nato con a disposizione la famiglia. Se a 18 anni inizi a girare, fai fatica a mettere radici o qualcuno che ti dica le cose reali. Sia nel caso che tu vada bene o meno, perdi il contatto con la realtà"."Importante se abbinata al talento, alla gioia del gioco e alla disciplina. Prima di Sacchi non eravamo così precisi, contava la disciplina in area, la volontà. Salvi o fai un gol per un decimo di secondo, quella cosa che è costante e la fai tua ti aiuta. Tra un grandissimo calciatore e uno buono, non c'è un 10% di differenze, che la fanno i particolari":"Nel carattere: Sacchi non ha giocato a calcio. Non dico avesse timore, ma magari aveva una maniera d'approccio diversa rispetto a quella di un grande ex calciatore. E' stato molto difficile anche perché è cambiato il metodo di lavoro: con Sacchi ci ha ammazzato. C'erano meno conoscenze rispetto ad oggi perché poi sono arrivati i preparatori atletici. Io credo di essere andato in overtraining per metà della mia carriera. L'importante è non mescolare troppi lavori. Io andavo a casa ed ero fidanzata con Adriana, ma non ce la facevo a mangiare fuori (ride, ndr). Ancelotti l'ho avuta nella parte migliore della mia vita, quando hai 30 anni gestisci le emozioni in maniera diversa e godi dei momenti di tensione. La cosa che più mi manca è quel misto di eccitazione e paura che c'e quando si arriva allo stadio nelle grandi partite. Prima dici "Cazzo...", poi speri di riprovarla. Dopo i 30 anni vivi le cose in maniera più logica e tranquilla. Capello mi ha preso e mi ha detto: "Sai di essere il migliore al mondo?" e da lì ho preso la responsabilità del migliore del mondo e mi ha fatto crescere molto"."Lui e Ronaldo il brasilano sono i più forti. Io non ho giocato contro Messi, grazie a Dio. Cr7 è un grande bomber, ma ha meno magia degli altri due. Io ero veloce e forte fisicamente, ma loro erano ancora più veloci. Diego poi era simpaticissimo: quando l'hanno nominato nella Hall of fame, mi sono vergognato per avergli dato tante di quelle botte e gli chiesi scusa"."Ho chiuso in bellezza (ride, ndr). Prima che iniziasse mi ero reso conto che qualcosa non andava. Nel 2002 non c'era la stretta di mano, lo facevano solo i capitani. Tommasi aveva comunque l'abitudine di farlo ed è andato anche dall'arbitro, che si è rifiutato. Poi anche noi abbiamo sbagliato noi, però... Anche l'atteggiamento faceva tanto. Non ci volevano far entrare allo stadio, abbiamo fatto rissa per entrare nello spogliatoio. Quando è finita bisognava essere freddi e poi c'era tanta amarezza. Lippi nel 2006 mi chiese di andare al Mondiale, ma non me la sentivo di tornare. Avevo già detto di no nel 2004 a Trapattoni"."Mi spiace non aver vinto, ma dopo quattro mondiali giocati, tutto quello che hai vinto col club... l'invidia non esiste. Nel 2002 c'è stato un cambio di generazione. Nel 2006 sono andato a festeggiare con la macchina"."E' un po' così: se sei vincente hai comunque perso tanto. Ho perso tre finali di Champions, una finale Mondiale e Europeo. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e grandi nazionali, ma grazie a dio ho avuto la possibilità di giocare sempre per qualcosa di importante"."Adesso è molto più difficile, gli italiani non andavano quasi mai all'estero ed era più facile rimanere all'interno del proprio paese...."."Sono vere le voci, ma nulla di concreto. Anche il Chelsea mi aveva cercato tramite Vialli. Se ho mai pensato di lasciare il Milan? Sarei dovuto essere molto convinto io di andare via e il club di lasciarmi andare via. Non è mai successo. Ci sono stati anni duri, tipo a metà anni 90 quando siamo arrivati decimi e undicesimi, ci sono state delle contestazioni. Il club mi ha sempre voluto tenere e quindi certi pensieri non ci sono stati"."A me non è mai mancato niente.Fin di piccolo degli orari, degli obiettivi, è un insegnamento continuo., è una cosa pesante e non semplice"."In occasione di un corner mi aveva dato una gomitata, io mi ero già rotto il naso più volte e quindi volevo evitare di romperlo di nuovo e quindi mi sono arrabbiato parecchio. Poi è arrivato Buffon e mi ha detto di calmarmi. Sono cose che capitano, però dovete sapere che in allenamento è anche peggio, capita di perdere anche la pazienza. Mi ricordo poi un altro episidio, in un trofeo Berlusconi in cui ho tirato una testata a Casiraghi, mio compagno di squadra in nazionale. Che vergogna quella volta. In quella partita avevo anche segnato e alla fine ero stato eletto miglior giocatore della partita nonostante l'espulsione. Io lo rifiuto perchè mi vergognavo. Casiraghi tra l'altro il giorno dopo si doveva sposare e lo ha fatto con l'occhio nero"."Il talento aiuta. Tutti sono preparati fisicamente e tatticamente, ma l'ossessione e la disciplina fanno la differenza. Ci sono giocatori che hanno abbassato la loro forza fisica e la mentalità a causa di un infortunio magari e non essere più quelli di prima"."E' già tanto quello che ha fatto, ha anche vinto uno scudetto. Christian è cresciuto anche lui nel Milan, poi si è rotto due volte il crociato e oggi gioca in C. Daniel sta facendo la sua prima esperienza lontano dal Milan. Tra l'altro a differenzia mia, di mio papà e di Christian è l'unico che non fa il difensore. E' bello quello che sta facendo. Lui non è precoce come me e quindi questa stagione in prestito e la prossima saranno fondamentali"."La storia della famiglia è difficile da capire e raccontare, non esiste qualcosa di simile. Siamo orgogliosi di questo, oltre ovviamente ad essere supermilanisti"."Ho fatto gol io in finale dopo 40 secondi e lì avevo capito che c'era qualcosa di strano (ride, ndr). E' una partita che abbiamo dominato per 110 minuti, loro hanno giocato bene 10 minuti e siamo riusciti a perdere.Il calcio è bello anche per questo. Il Liverpool aveva fatto un cambio difensivo per non prendere altri gol e invece ne fanno tre in sei minuti. Il bello del calcio è anche che due anni dopo abbiamo avuto la possibilità ad Atene di affrontare nuovamente il Liverpool e di vincere"."In questo momento il gap è enorme e non è facile da colmare.inglese. Il potere economico di queste squadre è superiore al nostro, però noi abbiamo tradizione e idee"."All'inizio non era un politico. Quando è arrivato al Milan ci ha raccontato il suo progetto e ci hanno fatto sognare a tutti. Berlusconi non era conosciuto come oggi, quindi qualche dubbio lo abbiamo avuto quando ci ha detto che voleva portare il Milan in vetta al mondo. Lui è arrivato e ha riorganizzato tutto il club come un'azienda che doveva funzionare. Lui era metodico, controllava tutto. Si preparava in tutto, prima di parlare con qualcuno voleva sapere tutto di lui. Prima di diventare primo ministro nel 1994, ad inizio stagione, ci disse che avevamo tre obiettivi: vincere il campionato, vincere la Champions e lui doveva diventare presidente del consiglio. Ci disse che se avessimo vinto la Champions League lui avrebbe avuto più chance di diventare primo ministro. E come è andata? Abbiamo vinto il campionato, la Champions e lui è diventato primo ministro. Io conoscevo suo figlio Pier Silvio, mi capitava di andare ad Arcore con lui.Lui è sempre stato molto attento a tutti noi. Un anno fa sono stato ad Arcore con lui e Galliani, e ha chiesto cose sulla mia famiglia e cose così. Sono cose fanno piacere, vuol dire che ci tiene"."Ha già fatto un disco. Una volta mi ha chiesto se poteva farlo uscire il venerdì e il sabato poi giocavamo. Io gli faccio: 'Cosa?!'. Lui poi mi ha spiegato che nel mondo della musica i dischi escono il venerdì. E gli ho detto: 'Allora domani devi fare due gol'.Lui era in panchina al Lille eLo abbiamo aiutato a cambiare questa mentalità. Uno così talentuoso deve lavorare anche più degli altri per sfruttare il suo talento"."Non c'è bisogno di chiarirsi. La cosa bella della maturità è anche questa. E' venuto fuori una frase che non ho detto ("Hai già vinto lo scudetto, non rompere i c...", ndr)."."Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. E' uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Madel genere"."Non ho rimpianti. Mi rode di più il culo non aver vinto un Mondiale per esempio. Meglio vincere un trofeo che un premio personale"."C'è massimo rispetto, ma non è una cosa solo mia. Quando è arrivato Nesta dalla Lazio mi chiese quali erano i ristoranti in cui poteva andare e quali no, perchè a Roma è così. Gli dissi che poteva andare dove voleva. C'è un antagonismo sano tra le due squadre".