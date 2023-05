L'asse di mercato tra Milan e Genoa, caldissimo negli anni passati ma raffreddatosi negli ultimi tempi, potrebbe tornare d'attualità nella prossima finestra di mercato.



La ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo avrebbe portato i rossoneri sulle tracce di Albert Gudmundsson, fantasista islandese approdato in rossoblù nel gennaio 2022 e capocannoniere del Grifone nel campionato cadetto appena concluso. Curiosamente il numero 11 dei liguri è bisnipote e omonimo di un calciatore passato dal Milan alla fine degli anni '40.



Il Genoa valuta il ragazzo non meno di 10 milioni ma non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire. A darne notizia è Primocanale.