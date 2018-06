Il futuro del Milan non è ancora chiaro. I rossoneri sono in attesa delle decisioni della UEFA, che verranno prese entro fine mese. Di questo e non solo ha parlato Paolo Maldini a Premium Sport: “I discorsi sull’eventuale esclusione del Milan dalle coppe vanno al di là delle logiche del campo, quindi è meglio non entrare in questo discorso… Non so se avrò un futuro in società, che io sappia a oggi non c’è nulla”.



ROMAGNOLI - “Sono contento abbia rinnovato, è un giocatore importante. È uno dei pochi difensori centrali di prospettiva, non solo in Italia, ma anche in Europa. È stata un’ottima mossa”.



GATTUSO - “Mi ha stupito, è stato un punto di riferimento importante per società e giocatori”.