Così Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Bologna: "Da fuori con questo Milan mi sto divertendo, soprattutto dopo i due mesi di lockdown. Che peccato non possano esserci i nostri tifosi con noi in questo momento. Difficile finire l’annata senza avere rimpianti, o vinci tutto o rimpianti ne hai. Il passato è passato, abbiamo fatto strada, l’importante è svoltare e l’abbiamo fatto. I giovani sono sempre soggetti ad alti e bassi, per questo si attaccano a quelli con più esperienza".