Il direttore dell'area tecnica delPaoloha parlato a Prime Video dopo la vittoria sul Salisburgo:"Dobbiamo essere ambiziosi, siamo molto contenti della qualificazione ma dobbiamo ambire a qualcosa di più grande. Bisogna fare sul serio ora. Credo che il Milan sarà una mina vagante tra le seconde classificate"."Siamo partiti quattro anni fa con questi giocatori, ci siamo posti dei traguardi e questo è l'anno in cui vogliamo stringere dopo aver vinto lo Scudetto per trovare una dimensione europea. Non è facile ma credo che saremo una mina vagante tra le seconde classificate. Siamo contenti, la squadra è giovane ma sta maturando. Probabilmente due anni fa avremmo festeggiato di più"."Credo fosse giusto farlo prima di questa partita perché il mister non è mai stato in discussione. Avremmo comunque rinnovato il suo contratto fino al 2025 anche se fosse andata male"."Sono affamato, mi piace vedere questa cosa nella squadra e nel nostro gruppo di lavoro. Dobbiamo essere lì, lo scudetto vinto è stata la dimostrazione che abbiamo dato tutto per sorpassare l'Inter e lo stesso deve accadere in Champions. Quando mancherà questa cosa faremo più fatica"."Per noi è un inizio, non si deve mai dimenticare cosa ha rappresentato questo club. Non ci possiamo accontentare di quello che abbiamo fatto fino a oggi". Poi a Milan TV: "Gli obiettivi sono quelli che aveva già elencato Cardinale, cioè di essere ambiziosi, cercare di competere con i migliori. Il processo di crescita non è legato solo alla squadra ma tutto l'ambiente Milan deve riuscire ad arrivare a quel livello. Dagli ottavi di Champions in poi le classifiche si fanno quasi in automatico con i bilanci. Il Milan comunque ha una storia anche quando questi ricavi non sono al livello delle altre"."