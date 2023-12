anzi ha scelto il momento giusto, che più giusto non poteva. Bravo.come pochi sono quelli che in questi anni hanno cercato di raccontare una verità del Milan che va oltre le chat e le veline e le gite di formazione a Milanello, e tra questi se permettete ci mettiamo immodestamente anche noi.Maldini a Repubblica non ha raccontato la sua verità,Ha ricordato che nel giugno del 2022, dopo lo scudetto,Lì sbagliò lui, a non andarsene, e l’abbiamo detto e scritto tante volte. Solo che a Paolo quel ruolo piaceva e se la stava cavando bene, come in tutte le cose che ha fatto nella vita. È inciampato nell’ultimo mercato, l’ha tradito CDK, ed è stato il pretesto per farlo fuori con un anno di ritardo (e senza preavviso).Prima con Boban e poi da solo ha creato valore al Milan, riportandolo al vertice spendendo la metà, dimezzando i costi. Elliott ha imposto dei parametri economici, le scelte tecniche sono state sue (loro).se usciva prima dallo stadio per evitare il traffico avrà avuto i suoi motivi, forse aveva un ricordo confuso di ciò che faceva Boniperti allo stadio Comunale di Torino o forse Scaroni più probabilmente non sa nemmeno chi fosse Boniperti.Vedremo cosa succederà se e quando partirà il progetto stadio. Per ora siamo sempre solo alle parole.Un alibi perfetto, perché la squadra la faceva lui, inattaccabile per la sua storia e la fedeltà alla bandiera. Lui con i loro soldi. E invece l’hanno fatto fuori, perché evidentemente oltre al restoanziché no. E adesso sono costrettiper un ruolo che non si sa quale sia, in tempi e modi che lasciano decidere a lui. Persino ridicolo, a essere generosi.è l’accostamento del licenziamento di Maldini a quello nel 1986 di Gianni Rivera.Del resto, e con eleganza l’hanno ricordato Maldini che l’ha detto e Currò che l’ha scritto, in un’indimenticabile intervista, la prima e finora unica in Italia,e qualcuno gli ha creduto, anzi probabilmente gli crede ancora.perché è giusto che queste cose vengano dette ora, quando è più facile il riscontro, quando tutti possono capire quanto è stata maltrattata la storia, quanto il presente sia prova degli errori.Il filmato è in rete, per chi non l’ha mai visto. Che tristezza.@GianniVisnadi