Non si placa la rabbia deldopo il pareggio con l'Udinese e il contestato gol di Udogie. Dopo Pioli , èa prendere la parola, intervenendo a Milan TV al termine dell'incontro: "Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare".- "Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. Io credo che gli arbitri siano preposti a questo tipo di valutazione. E dico un'altra cosa, poi parlerò anche con le persone che devono ricevere questo messaggio:. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".- "La testa comanda tutto il corpo, ma la brillantezza non è solo una questione di testa. Lo stesso discorso che ho fatto per l'arbitro lo posso fare per i giocatori che per la prima volta stanno lottando per vincere qualcosa. Con l'esperienza si imparano a gestire queste cose".- "Spero che sia vero che giocare con le grandi squadre sia più semplice. Noi ci prepareremo al meglio, giocheremo al massimo per provare a vincere un titolo".