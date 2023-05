Il direttore dell'aera tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in semifinale di Champions League contro l'Inter:



"Dobbiamo riuscire ad arrivare quarti adesso. Non ci aspettavamo di arrivare in semifinale, chiaro che se affronti l'Inter e ci esci dispiace e la cosa rischia di sminuire il percorso fatto. Nelle ultime quattro partite con loro non c'è stata storia, forse meglio oggi ma era tardi, il loro modo di giocare ci dà fastidio".



LEAO - Siamo ai dettagli, piccolissime cose che verranno sistemate al più presto



VOTO COL QUARTO POSTO - "Sarebbe 8, non siamo in grado di competere su tutto. Il percorso è iniziato 4 anni fa e ha portato risultati, abbiamo giocatori giovani e la differenza si sente, molti dei nostri sono alle prime esperienze a questi livelli".



PANCIA PIENA - "No, quella arriva quando vinci tante volte e anche quello qui al Milan non è consentito. Dobbiamo investire per riuscire a rimanere tra le prime quattro e poi andare più avanti possibile in Champions League".