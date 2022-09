Il direttore dell'area tecnica del Milanè intervenuto al Festival dello Sport di Trento de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni più significative, a partire da un retroscena sull'arrivo in rossonero di: "Il mio primo acquisto in solitaria in realtà è stato Krunic con cui eravamo già d'accordo l'anno precedente, è stata la prima cosa che ho fatto da solo. Il caffè con Theo a Ibiza?Parto con questo vantaggio di essere Maldini, ma non è dato solo dal fatto che io abbia fatto parte della storia del Milan.Quindi quando un calciatore viene chiamato da questo club è più facile credere a quello che viene raccontato, che poi però devono essere vere: così ci si guadagna la fiducia".Sul suo ruolo di garante del progetto: "Si veniva da anni difficili in cui non ti qualificavi in Champions,Ce le ho da quando mio papà è venuto a giocare al Milan negli anni 50, quando sono andato a fare il provino a Linate, quando ho portato i miei figli".e la svolta scudetto nel derby della scorsa stagione: "Ha vinto un Mondiale, gioca in nazionale, è un professionista esemplare.Internamente sapevamo che quella era l'occasione per arrivare ad un sogno, lo sentivamo, ci abbiamo creduto e i risultati sono arrivati.(figlio del proprietario del fondo Elliott),Da lì...".Sul nuovo presidente: "Gli ho raccontato la mia origine, la mia vita. GerryUna promessa per il futuro in ottica Champions?Tutto questo passa attraverso una ristrutturazione di tutto il calcio italiano in generale, la differenza con il calcio inglese è quasi insostenibile: la differenza di budget ci mette in difficoltà. Noi abbiamo altre armi, come storia e più idee. Il limite sicuro dei prossimi anni è quello dei ricavi/investimenti, non andremo oltre le nostre possibilità".: "Le nostre idee a maggio rispetto a quello che è successo alla fine non c'è quasi un filo conduttore.che alla Juventus per i primi sei mesi non ha fatto bene, poi è tornato a vincere tutto.Sappiamo quali sono le strade per portare a crescere i giovani. Sui giovani si fanno delle scommesse, non tutte si vincono maIl rapporto con: "Sapendo che il Milan era alla ricerca di un DS ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Ricky. Io non lo conoscevo, ma parlandoci abbiamo parlato dei nostri trascorsi calcistici: lui ci aveva fatto gol col Pescara e col Pavia.È un grandissimo conoscitore di calcio, un grandissimo lavoratore. Condivide i principi fondamentali della vita, e siamo praticamente una coppia di fatto, viviamo in simbiosi gran parte della settimana.È un giocatore sul quale Ricky ha spinto tanto"."Lo conoscevo perché ho giocato insieme a lui in Under 21 tantissimi anni fa.Tutte cose che abbiamo chiesto e che lui ha accettato perché lui è così. È cresciuto lui e ha fatto crescere noi, è un leader nato. Era considerato un normal one, al giorno d'oggi essere normali è gia una grandissima cosa.Scambio di opinioni sul mercato? Non ci soffermiamo tanto sui nomi ma sui profili: all'inizio non era così. Ci diceva che tanti dei ragazzi che sono arrivati non li conosceva. Condividiamo le idee su quello che c'è bisogno".L'anno scorso quando ha giocato era ancora determinante., ma è normale. Cosa farà nella vita? Farà Zlatan".Sul nuovo stadio: "Devo dire che la convivenza con l'Inter in questi anni è andata bene. Ci siamo divisi trofei, stadio, il piazzale.Dobbiamo creare qualcosa che ci renda comeptitivi ed è lo stadio, altrimenti davvero rimaniamo a raccontarci le cose degli anni che furono e non è una cosa che mi entusiasmi molto".: ". La sua capacità di calciare col destro e col sinistro, è il migliore dei nostri centrali a far girare la palla. È un portiere moderno, è un pignolo, ha voglia di arrivare, è ambizioso. È stato un acquisto molto molto azzeccato,".e per altre stelle del Milan: "Il problema è che poi tornano alla carica e allora devi decidere che cosa fare. Nell'ambito della sostenibilità del club, ribadisco che".