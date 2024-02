Malesani: 'Io a un passo dal diventare allenatore del Milan, ecco perché non è successo'

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A, Alberto Malesani ha raccontato un curioso retroscena che lo vide anni fa essere ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan: "Io al Milan? Sì, ci fu un contatto con il dott. Galliani. Sono venuti con Braida, che poi ha mandato un suo collaboratore a vedermi una settimana a Verona. Dopo una settimana che ha visto gli allenamenti è andato via e mi ha detto: 'Stia tranquillo che hanno molta fiducia in lei'. Poi lo stessi Braida venne in ritiro per vedere come o gestissi. Sapevo poi di avere anche la simpatia di Berlusconi. Poi è successo che proprio contro il Milan pareggiammo in campionato retrocedendo per colpa di Pirlo. Con quel punto forse oggi staremmo parlando di altro, perché secondo me non si sono fidati di prendere un allenatore appena retrocesso"