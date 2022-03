Questo pomeriggio l’ex allenatore diè intervenuto a Lady Radio ad “Archivi polverosi” per ricordare la stagione 1997-1998. Queste le sue parole:“Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola che sono ancora a me legati nonostante sia passato tanto tempo. La Fiorentina per me è stato un passaggio importante della mia carriera ed è sempre nel mio cuore: mi sono divertito molto, eravamo un bel gruppo e riuscimmo a far un anno splendido. Ricordo che prima di chiamarmi la Fiorentina venne a seguire i miei allenamenti ai tempi del Chievo, poi il primo a chiamarmi fu Cinquini e ultimo, non per importanza, Giancarlo Antognoni.Con quella Fiorentina li eravamo precursori di un calcio che anche adesso potrebbe funzionare. Sono passati tanti anni e credo che sia stato frutto della fiducia che sentii nell’ambiente di Firenze: la mia spregiudicatezza di proporre quelle idee ai giocatori, e forse anche il modo di allenare che è sempre stato un mio segreto. Quello che ho imparato, e che conta piu di tutti, è la società che deve proteggerti da tutto quello che succede attorno alla squadra”Il tecnico ha poi parlato dell’arrivo a Firenze di: “Mi ricordo che quando fu preso, nessuno mi informò e mi chiamò direttamenteper scusarsi. Quello era un cavallo da domare, ma anche un grande acquisto.non lo vedevano di buon grado perché aveva comportamenti eccessivi, infatti quando lo misi in panchina lui se ne andò. Dovetti convincere Batistuta e Rui Costa a dare fiducia a Edmundo, perché in allenamento faceva grandi cose e a volte mi ascoltava anche più di altri”.Infine ha poi commentato il suo addio a Firenze: “Ero pronto a rinnovare il contratto e tutta Firenze mi voleva, mano. Il suo difetto è che aveva troppe manie di protagonismo. Poi quando mi accordai con il Parma ci ripensò e fece di tutto per trattenermi, ma ormai era troppo tardi”.