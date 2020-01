Intervistato da Piero Chiambretti all'interno del programma La Repubblica delle Donne, lo showman e cantante, Cristiano Malgioglio, ha avuto parole dure nei confronti di Wanda Nara criticando aspramente la sua presenza come opinionista al GF Vip.



L'ATTACCO - "Pupo è un bravissimo artista e se la cava abbastanza bene per essere la sua prima volta come opinionista. Ma che ci sta a fare Wanda Nara che non serve a niente? Questo è un mio pensiero. Io prego il Grande Fratello, per favore, di prendere un traduttore per la signora Wanda Nara per capire quello che dice. Posso chiederlo a Signorini? Alfonso, amore mio, ti prego, un traduttore, uno solo”.



E Wanda? Tira dritto come un treno e non si cura degli attacchi, anzi continua a postare sui social gli scatti del programma con outfit sempre più sexy e succinti. Quali? Scopriteli nella nostra gallery.