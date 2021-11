Una Coppa dei Campioni con la Roma sfumata dagli undici metri nella drammatica finale contro il Liverpool di Grobbelar, uno scudetto conquistato da vice di Walter Zenga nell'Inter dei record di Trapattoni. Mae appartiene soprattutto alla sfera extra-calcio, a quella dimensione che l'ex portiere, oggi 63 anni, si è voluto ritagliare in compagnia della moglie Raffaella:, molti dei quali hanno avuto la loro opportunità di sentirsi considerati proprio grazie all'opera di Malgioglio. Che- Il riconoscimento per un lavoro enorme, umanamente immenso al servizio di famiglie che da sole non riuscirebbero a crescere i propri figli cercando di fargli vivere un'esistenza "normale": "Ho già ricevuto talmente tanto dalla mia vita, che non penso di meritare anche questo.E ogni volta che ci riesco, mi sento l’uomo più fortunato della Terra", racconta Tito dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.: "Grazie ad un amico,. I miei genitori si sono sempre impegnati nel sociale, mi avevano già insegnato il rispetto e la solidarietà verso gli altri, ma quel giorno tutto mi apparve chiaro. La vita non poteva essere solo una palla di cuoio che rotola., ERA 77, dalle iniziali dei nomi di mia figlia Elena nata nel 1977, di mia moglie Raffaella e del mio. Lì offrivamo terapie gratuite ai bambini disabili. Li aiutavamo a camminare, a muoversi da soli".- Erano gli anni Ottanta, periodo d'oro del calcio italiano e nel quale il campione diveniva sempre più personaggio pubblico e protagonista anche della mondanità. Mentre molti si godevano la vita come tanti giovani dell'epoca, Malgioglio preferiva concentrarsi su quella che sarebbe divenuta la sua ragione di vita: aiutare il prossimo. Eche si potesse immaginare. Dopo due stagioni alla Roma, si trasferisce in unain grossa difficoltà societaria e che faceva la spola tra Serie A e Serie B. Un rapporto mai decollato, concluso con un episodio che nella testa di Malgioglio è rimasto scolpito:- che ne scatenò una reazione altrettanto violenta, inusuale per un uomo estremamente mite e pacifico.e la lanciò ai suoi "tifosi".- Un gesto forte, un atto di ribellione al becerume e alla stupidità che già allora cominciava ad affiorare nei nostri stadi. Ma che non ha arrestato la sua forte determinazione nel fare del bene e che negli anni, dopo la chiusura nel 2000 della palestra riabilitativa realizzata grazie proprio ai soldi guadagnati attraverso il calcio, lo ha portato a sposare la causa del sostegno ai bambini affetti da disabilità e alle loro famiglie in maniera differente. ", abbiamo condiviso sofferenza, dolore, ma anche sorrisi, miglioramenti e risultati, riuscendo a capire meglio e a vivere sulla pelle la loro situazione e la disabilità"., ma che non gli hanno impedito di ricevere un tributo molto più importanti da parte delle persone che ha aiutato. E l'onoreficenza di cui sarà insignito per mano di Mattarella ha un valore incommensurabilmente più grande: più di uno scudetto o di una Champions League.