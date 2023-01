Passare dai nove gol segnati in tutto il 2021/22 tra Serie A ed Europa League a una sola rete realizzata, peraltro a inizio stagione, nel 2022/23 fin qui dà l'idea della situazione di Ruslan Malinovskyi all'Atalanta. Da faro centrale, attorno a cui Gian Piero Gasperini aveva costruito, un po' a sorpresa, il gioco offensivo dei nerazzurri a uno dei tanti, spesso da mandare in campo solo a gara in corso. Il tutto dopo mesi in cui di problemi, a livello ambientale, ce ne sono stati diversi. Lo sfogo in conferenza stampa dell'allenatore, le risposte via social della moglie dell'ucraino. Con un addio non arrivato la scorsa estate che può invece consumarsi a gennaio.



LONDON CALLING - Malinovskyi vuole tornare a sentirsi protagonista e, per quanto sia molto legato a Bergamo, dalla scorsa estate si sta guardando intorno alla ricerca del club che possa ridargli il ruolo che non ha più con la Dea. Il suo sogno era, e resta ancora, il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, una società che lo apprezza ma lo prenderebbe soltanto in prestito. Un'ipotesi esclusa dalla famiglia Percassi, calcisticamente innamorata di Ruslan e restia a farlo partire. Sullo sfondo resta sempre il Marsiglia, ma anche qui con un problema legato alla formula del trasferimento, mentre chi è tornato a farsi avanti con dei sondaggi nelle ultime settimane è il West Ham. Convincere l'Atalanta, forte anche di un contratto rinnovato fino al 2025, non sarà semplice. Ma Malinovskyi è stanco di aspettare: vuole provare una nuova sfida.