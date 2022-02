Sulla vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Olympiacos in Europa League c'è la firma di Ruslan Malinovskyi. Autore di una doppietta, la prima con la maglia nerazzurra. La dedica non può che essere per la madre patria, invasa dalla Russia. Infatti, dopo aver segnato il primo gol, il trequartista classe 1993 ex Shakhtar Donetsk ha mostrato alle telecamere la maglietta della salute con la scritta: "No war in Ukraine (tradotto dall'inglese: No alla guerra in Ucraina, ndr)".



Soltanto Messi ha segnato più reti (21) dalla distanza rispetto a lui (16) nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni da quando è arrivato a Bergamo. Era l'estate del 2019 quando arrivò per 13,5 milioni di euro dal club belga del Genk, ora Malinovskyi vale almeno 30 milioni. E' sotto contratto fino a giugno 2023, con un ingaggio da un milione di euro netto all'anno. L'Atalanta, al lavoro per blindarlo con un nuovo accordo, in passato ha chiuso sul nascere i sondaggi effettuati prima dall'Inter ai tempi di Conte e poi dal Milan dopo aver perso Calhanoglu a paramezero zero.