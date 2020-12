In attesa di sapere come si concluderà la telenovela Papu Gomez, l'Atalanta si gode le risorse di casa propria. Perché in quel ruolo la Dea si sente coperta, grazie a Miranchuk e soprattutto a Ruslan Malinovskyi, che sta mostrando ottime giocate. In estate Percassi ha ricevuto molte offerte dall'estero, rifiutandole. In Italia ci ha pensato l'Inter, che però non ha mai avanzato offerte concrete. E così l'ucraino è rimasto, sempre più al centro dell'Atalanta del presente e del futuro...