Due presenze da inizio stagione per un totale di solo 89 minuti. È questo lo score diin questa prima parte di annata, forse l'ultima, con il. Ole Gunnar Solskjaer non lo vede centrale nel suo progetto, solo sabato contro il Leicester lo ha schierato da titolare alla quinta giornata di Premier League e ora, con un contratto in scadenza a fine annoIntervistato a margine della vittoria per 1-0 ottenuta col Leicester e in cui è sì partito titolare, ma è stato anche sostituito al 67esimo, Matic ha parlato a Sky Sports in Inghilterra ammettendo quanto sia frustrante per lui questa situazione: "CDo sempre il mio meglio per la squadra. Le scelte le fa l'allenatore e quando finisci in panchina è normale non essere felici. Io però sto provando a fargli cambiare idea".Il malumore in campo di Matic si affianca inoltre ad uno status contrattuale che toglie certezzeIn Inghilterra si parla di, ma l'abbondanza a centrocampo non apre ad oggi spazi all'operazione. Ilnon può sostenere il peso economico di un ingaggio da 7 milioni annui () e, quindi, servirà un passo indietro del giocatore per approdare, eventualemente, in rossonero. Ancheha ricevuto la visita dei suoi agenti (), ma come per la Juve prima di pensare ad un colpo in entrata servirà una cessione.I Red Devils stanno trattando l'eventuale cessione di Pogba col Real Madrid e stanno prevedendo l'inserimento di più di un centrocampista in rosa.anche solo per sei mesi, potrebbe concretizzarsi. E allora sì che per tutti i club interessati l'operazione potrebbe diventare un'occasione.