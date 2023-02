Lunga intervista dimamma di Nicolò, al Corriere dello Sport: " Mio figlio non è un pazzo o un traditore, è stato fatto passare per quello che non è. E’ un ragazzo, avrà fatto i suoi errori come tutti, altri ne farà, ne faremo, ma non è quello che. Nell’ultimo mese avevamo capito che a Roma era finita e che restare sarebbe stato impossibile, invivibile. Prima, invece, Nicolò, e quindi anche noi, pensavamo di fermarci a lungo"."Dopo la vittoria in Conference League c’è la possibilità di pensare a cambiare aria, ne parliamo con la società che ci fa sapere una cosa:Ma non arrivano offerte di quel tipo e lui resta, anche contento."Il rinnovo non arriva, mentre ad altri suoi compagni i contratti vengono fatti. Ma non è solo un problema di soldi. Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a rendersi conto di non far più parte del progetto.. E la luce si spenge".Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società. Invece lui è stato male davvero: quando, a gennaio, non è stato convocato contro la Fiorentina era debole, tremava. Tutti i medici hanno riscontrato questa verità. Non so se fosse influenza o stress, ma mio figlio non stava bene"."Non ha più giocato. Una decisione presa con l’allenatore che non lo vedeva a posto. Ed era vero: Nicolò non stava bene, la luce si era spenta. E per un giocatore come lui questo fa tutta la differenza del mondo. Anche nei confronti dei tifosi. Né io, né mio figlio, né nessuno della mia famiglia ce l’ha con i tifosi. Noi saremo sempre grati ai romanisti, sempre rispettosi, questo voglio che sia chiaro. Le critiche ci stanno, ma non è colpa loro."Voglio chiarire un aspetto:Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con il club giallorosso."Questo è vero, ma quando li abbiamo richiamati loro avevano preso già un altro".