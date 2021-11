Zaniolo si è accomodato in panchina per la seconda volta consecutiva e, a differenza di Venezia, non è entrato nemmeno. Al gol di Afena-Gyan, però, Nicolò è stato uno dei primi a correre incontro al ghanese. Un ulteriore conferma arriva da Francesca Costa, madre del numero 22, che sui social ha pubblicato un'immagine con uno Zaniolo sorridente in cima a un capannello fatto dai compagni: "Questo sei tu. La meraviglia del tuo sorriso" la frase che tranquillizza i tifosi, schierati a sostegno del calciatore.