Nel corso della conferenza stampa, Pep Guardiola fa chiarezza dopo le frasi dei giorni scorsi sul possibile addio al Manchester City nel 2023: "Sono contento di poter rispondere. Non decido oggi di lasciare tra due anni: se le cose non andranno bene potrò lasciare dopo due-tre mesi, altrimenti magari dopo cinque anni. Io ho solo detto che dopo il mio periodo al Manchester City mi prenderò una pausa, di sicuro c'è solo questo. Poi può succedere tra due mesi, due anni o cinque anni. Ora penso solo a far giocare meglio la mia squadra, ma l'unica certezza è quella, che prenderò una pausa dopo la fine di questa avventura. Poi magari tornerò ad allenare, con un club o con una nazionale. Ma non ho mai detto che lascerò il City nei prossimi due anni, grazie per avermi fatto chiarire questo aspetto".