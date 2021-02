Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha sbagliato un rigore contro il Liverpool, coi Citizens che non riescono a trovare pace dal dischetto, visto i soli 3 realizzati su 7. E Guardiola pensa a una scelta a sorpresa: "Quello dei rigori è un problema che ci portiamo appresso, in momenti importanti non possiamo sbagliarli, indipendentemente da chi li tira. E sto pensando a Ederson, il prossimo ad andare dal dischetto potrebbe essere proprio lui".