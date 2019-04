Il Manchester City batte 4-3 il Tottenham ma non basta per le semifinali di Champions League, Pep Guardiola commenta al termine del match: "E' dura, è crudele, ma dobbiamo accettarlo. E' stata una bella partita da parte di tutti, abbiamo fatto di tutto nella ripresa. Abbiamo segnato i gol che ci servivano, ma congratulazioni al Tottenham e in bocca al lupo per le semifinali. Sono orgoglioso, specialmente per la reazione dei tifosi, non avevo mai visto lo stadio così. Siamo tristi per tutti loro, ma sanno che abbiamo fatto di tutto e che il calcio è imprevedibile e sfortunatamente non andiamo al prossimo turno. Dobbiamo reagire sabato, ma non pensiamoci troppo ora: riposiamo il più possibile e poi prepareremo la partita. Abbiamo combattuto a lungo, nove-dieci mesi in Premier: è nelle nostre mano, è dura ma dobbiamo farcela. VAR? Continuo ad appoggiarlo, ma il gol di Llorente da un angolo è mano e dall'altro no".