Alla vigilia del big match con il Liverpool, in conferenza stampa parla Pep Guardiola, allenatore del Manchester City: "La realtà è chiara, abbiamo un ritardo di sette punti, per noi la sfida di domani è una grande opportunità per ridurre il distacco. Molti mi chiedono cosa succederà se dovessimo perdere, ma in realtà tutti pensano che andrà così, nessuno crede in noi e noi invece faremo di tutto per dare del nostro meglio, vogliamo lottare in difesa del titolo fino all'ultimo. Liverpool e Manchester United sono le migliori squadre d'Inghilterra, lo dice la storia del calcio, e in questo momento credo che quella di Klopp sia la migliore squadra al mondo, curano ogni dettaglio".



Guardiola aggiunge: "Ho sempre detto e credo sempre che la mia squadra possa battere chiunque così come perdere con ogni avversario, però so che domani saremo concentratio al massimo visto l'avversario che affrontiamo. Dobbiamo essere aggressivi e dare il meglio di noi stessi in una partita che mette tanta pressione, ma sono quei tipi di impegni che ti aiutano a crescere come squadra".