Ilkay Gündoğan, trequartista del Manchester City, pensa già al futuro. Come scrivono in Inghilterra, l’ex Borussia Dortmund ha preso parte al progetto Player Pahtway, programma della federazione tedesca per i giocatori in attività, o che hanno smesso da poco, per iniziare a studiare da allenatore. Compagno di ‘corso’ anche l’ex Juve Khedira.