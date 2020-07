La decisione del Tas di riammettere il Manchester City alle coppe europee, annullando la sospensione di due anni sancita dall'Uefa per violazioni al Fair Play Finanziario, non va giù alla Liga. Il presidente Javier Tebas commenta duramente: "Dobbiamo riconsiderare se il Tas è l'organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il Tas non è all'altezza dello standard".