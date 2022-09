Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United per l'assenza di offerte concrete, ma ora arriva una chiamata: quella dell'Arabia Saudita. Yasser Al-Misehal, presidente della federazione saudita, ha lanciato l'appello a The Athletic: "Oggi non è possibile perché la nostra finestra di mercato è ormai chiusa, ma vorremmo vedere un giocatore come Cristiano Ronaldo giocare nel campionato saudita. Porterebbe un enorme feedback positivo e sarebbe un'ottima notizia per tutti. Sono sicuro che tutti conoscono i successi e i record di Cristiano Ronaldo che è anche un grande modello come giocatore".