Il centrocampista dello United Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con l'Atalanta: "Abbiamo così tanta qualità nel gruppo, non ci sono soltanto Cavani e Ronaldo. Con le qualità che abbiamo è facile giocare dietro gli attaccanti, sono felice di poter giocare coi miei compagni. Non importa chi gioca davanti, io sono lì per aiutarli a segnare".



POST SCONFITTA LIVERPOOL- "Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità. Il 5-0 col Liverpool ci ha fatto male, poi abbiamo reagito contro il Tottenham. Dobbiamo avere fiducia in quello che dobbiamo fare. Dopo un ko simile non è semplice, molti pensano che non proviamo le stesse emozioni, ma abbiamo deluso i nostri tifosi".



ATALANTA- "Ci sono tanti giocatori bravi, che possono creare tanti problemi. Credo che Muriel e Zapata siano molto importanti per il gioco dell'Atalanta, secondo me hanno una gran forza, hanno grinta e voglia, credo che sia il loro punto forte. Il messaggio del mister passa tanto, si sono visti i frutti: tre o quattro anni fa nessuno si sarebbe aspettato questo percorso dall'Atalanta".