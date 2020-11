Dopo essere finito nel mirino a causa di una storia su Instagram nel quale ringraziava un amico chiamandolo "negrito", che potrebbe costargli tre turni di squalifica, il centravanti del Manchester United Edinson Cavani attraverso un comunicato sul sito del club ha fatto luce su quanto accaduto chiedendo scusa per aver offeso, involontariamente, qualcuno: “Il messaggio che ho postato domenica dopo la partita era inteso come un saluto affettuoso a un amico, ringraziandolo per i suoi complimenti a fine partita. L’ultima cosa che volevo era offendere qualcuno, sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il messaggio appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in un altro modo. Mi scuso sinceramente per questo”.



IL COMUNICATO DEL MAN UNITED - Anche il Manchester United ha preso posizione su quanto accaduto: “Per noi è chiaro che non c’era assolutamente alcun intento dannoso dietro il messaggio di Edinson, che lo ha cancellato non appena è stato informato sul fatto che poteva essere mal interpretato. Edinson si è scusato per qualsiasi reato non intenzionale causato. Il Manchester United e tutti i nostri giocatori sono pienamente impegnati nella lotta contro il razzismo ".