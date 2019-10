Dodicesimo posto in Premier, risultati non all'altezza, un allenatore in bilico e un ambiente in subbuglio. Alla già critica situazione del Manchester United si somma l'indiscrezione secondo la quale la Chevrolet, sponsor dei Red Devils dal 2014, non sarebbe interessata a rinnovare la partnership con il club inglese. L'accordo di sponsorizzazione da quasi 500 milioni di euro (475M) era stato firmato nel 2012 e scadrà nel 2021. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la casa automobilistica non avrebbe intenzione di prolungare il rapporto. Gli insoddisfacenti risultati sportivi dello United (nessuna Premier League conquistata negli ultimi anni e nessuna possibilità di avvicinarsi ad un buon piazzamento in Champions League) stanno facendo seriamente riflettere i dirigenti della General Motors (GM).