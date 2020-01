Se due indizi fanno una prova, Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. Ieri, infatti, sono arrivate le parole del tecnico Solskjaer ("Ci sono modi e modi per dimostrare di essere vicino alla squadra") e della bandiera Scholes ("Secondo me non deve recuperare, non è nemmeno infortunato"). Parole e musica, che allontanano il francese dall'Inghilterra. E secondo Tuttosport, anche il Real Madrid sarebbe pronto a fare un passo indietro. Florentino Perez, infatti, avrebbe convinto Zinedine Zidane a mollare la presa sul Polpo. Condizioni che spianano la strada alla Juve, fortemente interessata al centrocampista.