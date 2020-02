Non sembra essere sanata la crisi tra il Manchester United e Pogba, anzi. Pochi giorni fa il centrocampista Fred si è sfogato in un'intervista al quotidiano De Sola e ha parlato del momento negativo dei Red Devils.



"​La vanità è un problema e dobbiamo tornare a correre in campo: fissare un obiettivo nella nostra mente, concentrarci su di esso e andare avanti". E poi ancora: "​Oggi qualcuno ha obiettivi diversi, ci sono giocatori che vogliono risolvere i problemi da soli e questo è sbagliato".



I tabloid inglesi (tra cui il Sun) sono sicuri: l'intervista di Fred è una chiara stilettata nei confronti del francese e ciò conferma uno spogliatoio spaccato che aumenta le chance di un trasferimento imminente per l'ex Juve.