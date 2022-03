Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, ha fatto il punto sulle condizioni di Cristiano Ronaldo.



Come sta Cristiano Ronaldo?

"Ha ripreso ad allenarsi ieri. Si è allenato per tutta la seduta e mi aspetto che si alleni anche oggi. Si è allenato bene, come il resto del gruppo, quindi penso che possa essere disponibile per domani"