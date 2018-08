Clima sempre più teso in casa Manchester United. La sconfitta contro il Brighton non è stata digerita da José Mourinho e dalla dirigenza, dopo un'estate in cui lo Special One ha spesso puntato il dito contro la società per le scelte di mercato. L'amministratore delegato dei Red Devils Ed Woodward, approfittando dell'assenza del portoghese per le interviste post-partita, è piombato negli spogliatoi al termine del match per tenere a rapporto la squadra. Lo riferisce il Mirror.