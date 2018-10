José Mourinho, allenatore del Man United, ha parlato dopo la vittoria contro l'Everton: "Sono di nuovo contento, è stato un match in cui non abbiamo dovuto soffrire tanto negli ultimi minuti, abbiamo tenuto sotto controllo la gara anche quando eravamo sul 2-1. L'ultima palla della partita è stato un angolo e tutto può succedere, ma abbiamo giocato bene e in alcuni periodi abbiamo giocato molto bene, quando abbiamo dovuto lottare e dare tutto per ottenere tre punti, i giocatori sono stati in grado di farlo. Il rigore? L'arbitro è stato molto bravo per tutta la gara, Pogba tira i rigori meglio di me, ha il coraggio di tirarli, ammiro i giocatori che hanno il coraggio di tirarli. Sì sa come funzionano le cose nel calcio, la responsabilità ricade sull'allenatore. Ma qui tutti vinciamo o tutti perdiamo"