Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha commentato la sconfitta rimediata contro il Wolverhampton: "Hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Sapevo sarebbe stato un lavoro difficile, mi hanno ingaggiato per questo motivo. Greenwood? Il suo impegno e la sua prestazione non sono stati eccezionali. Per pressare a tutto campo bisogna avere la mentalità e la fisicità. Tutti i giocatori devono essere pronti a scattare e ad attaccare la palla. Altrimenti diventa difficile".