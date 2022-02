Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha parlato ancora della situazione di Jesse Lingard: "Lui sa che sarei stato disposto a lasciarlo partire, almeno fino alla vicenda di Mason (Greenwood, ndr) e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Ha fatto riferimento ad alcune vicende personali, ora dobbiamo guardare avanti. Non ci sono stati problemi tra me e lui. Sono felice di averlo in squadra e, come ho detto, sarà un membro importante della squadra per la partita di domani".