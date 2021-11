In Inghilterra ne sono certi: il prossimo allenatore del Manchester United sarà Brendan Rodgers, attualmente alla guida del Leicester. Secondo quanto riportato dal Daily Star il tecnico sarebbe felice di accettare la sfida dei Red Devils, che per ingaggiarlo dovrebbero pagare la clausola rescissoria presente nel contratto con le Foxes: Rodgers difatti potrà sciogliere il suo attuale accordo qualora a chiamarlo fosse un club impegnato in Champions League.