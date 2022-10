Vendere Cristiano Ronaldo: sarebbe questo, nel mercato di gennaio, l'obiettivo del Manchester United, su espressa richiesta dell'allenatore olandese Erik Ten Hag. Lo scrive il Daily Mirror. La rottura fra l'allenatore e l'asso portoghese è ormai "totale e insanabile", come scrive il giornale inglese. L'obiettivo di Ten Hag è di evitare il ripetersi di situazioni incresciose come quelle già viste, con CR7 che abbandona il campo, e lo stadio, prima del fischio finale di una partita dei 'Red devils'. Questi suoi gesti vengono ritenuti "anti-producenti" per l'equilibrio e la compattezza dello spogliatoio. (ANSA).