Cristiano Ronaldo resta al Manchester United nonostante l'arrivo di Antony. A ribadirlo ancora una volta è il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, come riporta Sky Sports UK: "Antony? Prima di tutto dobbiamo tesserarlo, c'è un accordo tra i club ma i documenti non sono ancora completati. Offensivamente dobbiamo rafforzare la squadra, perché abbiamo tante partite da giocare. Da ora in avanti giocheremo tre partite a settimana, ogni tre quattro giorni. Come sapete, i giocatori offensivi si affaticano molto rapidamente perchédevono correre di più ad alta intensità. Ci aspettiamo da loro che giochino secondo il nostro metodo, quindi dobbiamo aumentare i numeri ma non solo, ci serve quantità ma anche qualità".



DUBRAVKA ULTIMO ACQUISTO DELL'ESTATE? - "Penso di sì. Per questa finestra è tutto, ma se si presenta una grande opportunità bisogna sempre essere pronti, visto che siamo un top club".



IL RUOLO DI RONALDO - "Ronaldo è ancora parte dei nostri piani, è chiaro. Ci servono giocatori di qualità e ne serve di più per coprire tutte le partire e mantenere il nostro livello. E' quanto ci sforziamo di fare".