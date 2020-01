Ancora una volta la caviglia; sempre la stessa e lo stop sarà ancora una volta lungo. Nessun giallo circa l'esclusione di Paul Pogba dalla gara contro l'Arsenal e dalle ultime gare. A fare chiarezza ci ha pensato proprio Ole Solskjaer nel pre-partita di Arsenal-Manchester United: "Pogba è infortunato, sente ancora dolore alla caviglia: starà fuori certamente per alcune settimane - ha rivelato il tecnico dei Red Devils. Purtroppo è la stessa caviglia che gli ha dato problemi negli ultimi mesi".



NESSUN GIALLO - Zittite dunque le voci che volevano il centrocampista francese fuori dalla partita per questioni di mercato con Juve, Psg e Real Madrid ampiamente interessate agli sviluppi della vicenda. Voci che si erano sollevate dopo le recenti dichiarazioni di Solskjaer che preventivava il ritorno di Pogba proprio per la gara all'Emirates contro l'Arsenal.