Non si placano la rabbia e le proteste dei tifosi del Manchester United dopo l'ultima disastrosa stagione e permangono i dubbi sul futuro del club. Perché non parlarne... davanti a una birra? E' l'approccio inusuale che il CEO dei Red Devils, Richard Arnold, ha avuto con i fan che si dirigevano davanti alla sua abitazione per una nuova protesta.



BIRRE E MERCATO - Il dirigente infatti ha deciso di raggiungere i tifosi radunati in un pub nelle vicinanze per offrire loro da bere e discutere di diversi argomenti: dal lavoro della famiglia Glazer (proprietaria dello United) a tematiche finanziarie fino al mercato e alla conferma dell'affare Frenkie de Jong con il Barcellona in via di definizione.