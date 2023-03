Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



Oggi approfondiremo un campionato che sembra sempre molto lontano dal nostro, ma che in realtà da tempo ha iniziato ad attirare tanti talenti che preferiscono provare la vita negli USA non solo a carriera quasi finita, ma anche nel pieno delle proprie potenzialità. Stiamo parlando della MLS che, a differenza dei campionati Europei, ha regole anche di calciomercato, molto diverse dalle nostre.



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio che avranno il piacere di portarvi la testimonianza di Marco Tieghi, CEO & co-founder SportsGeneration che ci racconterà nel dettaglio tutte le differenze esistenti fra designated players, draft e contratti. Messi può davvero andare in MLS? Bernardeschi ha fatto la scelta giusta? E oltre a Thiago Almada chi sono i talenti più floridi? Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".