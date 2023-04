Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



Oggi approfondiremo il mercato dei giovani: Mancini lancia l'allarme, l'Italia fatica sempre più ad attingere dai vivai nazionali e deve guardare agli oriundi. E allora la Lega Serie A si muove con una nuova serie di regolamenti per il campionato Primavera. Come funzionano? E come se la cavano all'estero?



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".