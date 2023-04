Come funziona il mercato dellae perché è così diverso da quello dei campionati europei come quello italiano? Lo abbiamo raccontato nel corso dell'ultima puntata diche racconta... il calciomercato con un po' di autoironia, ma cercando di renderlo il più accessibile possibile a tutti voi che ci leggete e seguite. E in MLS sempre più colpi di mercato riguardano anche i nostri calciatori come l'ex-Napoli,che ha di fatto rivoluzionato il calciomercato USA con l'introduzione della "Regola Beckham" che ha creato la figura dei 'designated players' c'è. Si tratta proprio diche più di Ibrahimovic e più di Higuain, ha spostato in alto l'asticella. Come? Ce l'ha spiegato Marco Tieghi, Ceo di SportsGeneration che lavora proprio in quel mercato. Ecco il suo intervento.