Thiago Almada (21) with a stunning free-kick today! He has 8 G/A in 4 MLS games for Atlanta already this season. Someone has to bring this guy to Europe... pic.twitter.com/uNqD2F1MRw — EuroFoot (@eurofootcom) March 19, 2023

Una partenza da sogno, con un impatto nel rendimento della squadra fuori da ogni logica.per ora è il miglior giocatore per rendimento del campionato americano della MLS conNell'ultima una punizione spettacolare, telecomandata dai 28 metri che vola sotto al sette e si trasforma nel gol del momentaneo 2-0 degli Atlanta United su Portland. Prestazioni che stanno riaccendendo il mercato attorno a sé dopo che, soltanto 1 anno fa, scelse gli Stati Uniti per lasciare la sua argentina.cresciuto nel settore giovanile deldi cui per soli 500 mila euro non è stato il calciatore più remunerativo di sempre battuto soltanto dae piazzandosi a soli 20 anni davanti a giocatori come(ex-Inter) Maxi(al PSV)(oggi al Bologna) e Nicolas(al Porto e passato dal Manchester City prima dell'attuale Benfica) fra gli altri. L'Atlanta United pagò 14,5 milioni di euro per assicurarsi un trequartista puro, non tanto fisico (solo 1,75 metri di altezza), ma dotato di due piedi indifferentemente letali (anche se preferisce il destro).dicono gli addetti ai lavori che lo hanno visionato.- Quei 14,5 milioni di euro pagati a febbraio 2022 furono ritenuti troppi da parte dei club italiani che da tempo erano in fila per lui.era stato infatti visionato dal vivo dallanel corso del Sudamericano Under 20 del 2019, ma era stataa trattare direttamente con il suo agente e con il Velez che confermò l'affare poi sfumato con il dt Pablo Caballero. Oggi il valore di Almada è salito anche se non così tanto da renderlo un profilo irraggiungibile per i nostri club. Si parla di 'soli' 30 milioni di euro di valutazione, che per un(6' contro la Polonia in Qatar) sono cifre che vale la pena investire.