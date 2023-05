Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



Oggi approfondiremo il tema stadi e quanto incidono sui bilanci e sulla potenza economica delle società calcistiche. Analizzeremo la battaglia di Inter e Milan per un nuovo impianto e altri casi lontani e vicini, come Atalanta, Juventus e Tottenham. Tra chi ha uno stadio di proprietà anche il Frosinone, fresco di promozione in Serie A: ospite di giornata Salvatore Gualtieri, dirigente della formazione ciociara.



Sarete in compagnia di Federico Albrizio e Francesco Guerrieri. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".