Il Manchester City è il primo club nella storia del calcio ad avere una rosa di giocatori costati (solo in cartellini) oltre un miliardo di euro (per la precisione, 1.014 milioni). Secondo il Cies Football Observatory, i Citizens guidano questa classifica davanti a Paris Saint Germain (913 milioni) e al Real Madrid (902 milioni). In quarta posizione, troviamo il Manchester United (751 milioni), che precede la prima delle italiane, la Juventus, la cui rosa, secondo il Cies, ha un valore di 719 milioni di euro. Il secondo club italiano è il Milan con 408 milioni di euro, mentre l'Inter (364 milioni) completa il podio della Serie A con 364 milioni. Seguono Napoli (325 milioni) e Roma (254 milioni). Lo studio prende in considerazione i 5 maggiori campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1)





Di seguito le prime 30 posizioni della classifica.





1014 milioni - Manchester City

913 - Paris St-Germain

902 - Real Madrid

751 - Manchester United

719 - Juventus

697 - Barcellona

639 - Liverpool

561 - Chelsea

550 - Atlético Madrid

498 - Arsenal

486 - Everton

465 - Tottenham

408 - Milan

364 - Inter

352 - Bayern Monaco

348 - Monaco

325 - Napoli

321 - Borussia Dortmund

312 - Leicester City

266 - Valencia

259 - West Ham United

254 - Roma

251 - Bayer Leverkusen

227 - Newcastle United

220 - Olympique Lione

218 - Southampton

217 - Wolverhampton Wanderers

215 - Bournemouth

214 - Aston Villa

208 - Crystal Palace